Kuujjuaq: deux semaines de temps exceptionnellement doux pour la ville du Grand Nord

Cumulant les records de chaleur depuis quelques jours, la Ville de Kuujjuaq, dans le Nord-du-Québec, s’apprête à dire au revoir à un épisode de temps «anormalement» doux qui persiste depuis le 23 avril dernier.

«Dans la baie d’Ungava, on a dépassé les 10 degrés pour la première fois le 23 avril et depuis on est toujours près de 10 degrés ou entre 10 et 15», a expliqué Marie-Ève Giguère, météorologue chez Environnement Canada, à l'Agence QMI.

Dans cette région, il est cependant très rare de voir un redoux d’une si longue durée dans la région, a-t-elle ajouté.

Avec une température maximale qui risque d’atteindre 16 °C au courant de la journée de vendredi, le village de Kuujjuaq pourrait bien fracasser un autre record quotidien, lui qui en a déjà battu deux depuis le début de la semaine.

En effet, ces nouveaux records ont été établis lundi et mercredi, avec respectivement 17,1 et 18,7 degrés. Et bien que les journées de mardi (14,4 °C) et jeudi (17,4 °C) n’aient pas dépassé les records déjà établis, les températures étaient tout de même élevées.

«C’est arrivé à plusieurs reprises que Kuujjuaq fût l’endroit le plus chaud de la province dans les derniers jours», a indiqué Mme Giguère, en précisant que depuis deux semaines la municipalité était la meilleure destination au Québec pour profiter du beau temps.

Le temps doux, qui s’est installé sur la région de la baie d’Ungava depuis le 23 avril, devrait toutefois plier bagage dès samedi.