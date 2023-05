Le couronnement de Charles III nous offre le pire des deux mondes

Il faut lui accorder ça : la monarchie britannique sait organiser un beau show !

Deux carrosses, trois couronnes, un manteau impérial cousu de fil d’or et d’argent, chevaux et parade militaire, tout est là pour faire rêver.

Le but est d’entretenir l’illusion que la royauté relève du divin ; l’inscrire, surtout, dans l’Histoire.

Le problème bien sûr, c’est que c’est LEUR histoire, LEUR Église, LEURS bijoux.

Peu importe, Justin Trudeau s’est déplacé pour faire semblant que tout ça est pertinent à notre histoire, notre société, nos valeurs.

Rendre hommage à Elizabeth II était une chose. Prêter allégeance à Charles III est le triste symbole d’un Canada prisonnier de son passé colonial et trop divisé pour moderniser son fondement même, sa constitution.

Indifférence

Le plus bel aveu à cet effet est enterré dans le projet de loi de mise en œuvre du budget. À la page 345, on y apprend que le titre officiel du roi va changer au Canada.

Il ne sera plus « Défenseur de la Foi » comme dans le passé, mais simplement « Charles Trois, par la grâce de Dieu, Roi du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth. »

Qu’est-ce que ça change ? Pas grand-chose et tout à la fois.

Si vraiment c’est important pour le Canada d’avoir un roi, on oserait croire que le fait d’abandonner la référence religieuse dans son titre mérite un minimum de débat ou de réflexion.

Mais non. Il ne mérite même pas son propre projet de loi.

D’ailleurs, dans un grand virage laïque, fini la croix et la fleur de lys, dans la couronne qui surplombe les armoiries du Canada.

Finalement, le gouvernement a changé toute la symbolique de la royauté au Canada en catimini.

Il a bien raison de croire que peu s’en formaliseront. Le pari était ailleurs, ne pas faire de vague pour éviter le vrai débat, celui qui fait peur.

La boite de Pandore

Peu importe le sondage, la majorité des Canadiens est prête à rompre les liens avec la monarchie.

La Barbade a eu le courage de se libérer de ces chaînes. La Jamaïque s’apprête à le faire, le Bélize aussi. L’Australie va probablement tenter sa chance à nouveau.

Mais pas le Canada ! Trop compliqué !

Il faudrait l’accord des Communes, du Sénat et des législatures des 10 provinces.

Si la Constitution est une camisole de force, l’ironie c’est qu’il n’y aurait que l’abandon de la monarchie pour la déverrouiller !

Certes, il faudrait s’entendre sur un chef d’État élu au suffrage universel, ou par le Parlement. Il faudrait débattre de son rôle et ses fonctions.

Mais là n’est pas le problème. Le problème c’est qu’on a peur du reste.

Il ne serait plus possible d’ignorer les revendications du Québec ni celles des Premières Nations. L’Alberta reviendrait à la charge avec la péréquation.

Imaginez, il faudrait enfin avoir un vrai débat sur tout ce qui cloche dans « le plusssss beau pays du monde ».

Alors le Canada va continuer de se mettre la tête dans le sable.

Finalement, le couronnement du roi Charles III confirme que le Canada demeure, comme une colonie, faussement attaché aux symboles d’un autre pays, trop immature pour régler ses vrais problèmes.