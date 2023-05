Un roulement de personnel catastrophique: les infirmières quittent leur emploi en masse

Le roulement de personnel est une «catastrophe» dans des hôpitaux du Québec, où il est de deux à trois fois trop élevé. Une désorganisation qui entraîne une surcharge de travail et une facture salée pour le réseau.

«Ce n’est pas un problème, c’est une catastrophe, réagit Jean-Claude Bernatchez, professeur en relations de travail à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il y a une situation de solitude et de désespoir présentement.»

«On est désorganisés, comme si on essayait constamment de rénover une maison sur le bord de s’effondrer», illustre Nancy Brassard, professeure agrégée en psychologie du travail à l’École nationale d’administration publique.

Certains hôpitaux du Québec ont enregistré des taux de roulement de plus de 25%, voire de 30%, en 2022, montrent les données du Journal obtenues grâce à la Loi sur l’accès à l’information. En 2019, les pires données montraient un roulement d’au plus 15%.

Dans l’Outaouais, qui fait face à une pénurie de personnel majeure, l’hôpital du Pontiac a enregistré un taux de roulement de 26% des infirmières en 2022. À l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, le taux était de 37% chez les préposés aux bénéficiaires.

Les pires taux de roulement des infirmières en 2022

Hôpital du Pontiac (Outaouais): 26%

Hôpital Sainte-Justine: 20%

Hôpital de Gatineau: 18%

Hôpital du Lakeshore: 18%

Hôpital de Sept-Îles: 17%

Hôpital de LaSalle: 16%

Centre hospitalier universitaire de Montréal: 15%

Hôpital Maisonneuve-Rosemont: 15%

Hôpital Lachine (CUSM): 15%

Hôpital St. Mary’s: 14%

Pas plus de 10%

Selon ces spécialistes en relations de travail, ce taux ne devrait pas dépasser 10% dans ce contexte postpandémique.

«Si on dépasse ça, il faut se poser de sérieuses questions, dit Mme Brassard. Mais, les hôpitaux ne savent plus par quel bout prendre ça, ils n’ont plus de moyens. Ils sont constamment en gestion de crise.»

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a répondu qu’il ne compilait pas de données sur le taux de roulement ni sur les coûts associés. Évidemment, tout ce va-et-vient coûte cher pour former sans cesse du nouveau personnel et nuit à la performance.

«Ça doit coûter la totale», croit Mme Brassard.

Courtoisie

«Les coûts, c’est surtout la désorganisation du système et la qualité des soins, croit M. Bernatchez. C’est un symptôme d’un problème plus profond.»

À plusieurs endroits, le roulement est en hausse depuis quelques années, montrent les données. Départs vers le privé, recherches de meilleures conditions de travail, retraites hâtives: toutes sortes de raisons sont invoquées pour aller voir si l’herbe est plus verte chez le voisin.

«À bout de souffle»

«Les gens cherchent ailleurs où les conditions de travail sont supérieures et où on respecte l’humain derrière l’uniforme», soutient Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui représente la majorité des infirmières dans le réseau.

«Elles sont à bout de souffle, constate aussi Karine D’Auteuil, présidente du syndicat local des infirmières en Outaouais. Ce qui nous frustre, c’est que le gouvernement voit ces chiffres-là, mais il ne fait rien. Il reste les bras croisés.»

Cette dernière s’attend même à ce que les démissions augmentent, maintenant que les infirmières ont touché la prime de 15 000$ qui exigeait qu’elles restent en poste un an.

Selon la FIQ, former une nouvelle infirmière peut prendre de deux à huit semaines.

«C’est de plus en plus difficile pour celles qui restent d’avoir une certaine solidarité à travailler avec les nouvelles. Tout ce qu’elles veulent, c’est se sortir la tête de l’eau», avoue Mme Bouchard.

Fait surprenant, des hôpitaux anglophones ont des taux de roulement très élevés. Pourtant, ils sont souvent reconnus comme ayant de meilleures conditions de travail avec des horaires stables.

Autres taux de roulement en 2022

Infirmières auxiliaires

Hôpital neurologique de Montréal (CUSM): 30%

Hôpital Royal Victoria (CUSM): 22%

Région de Coaticook: 22%

Hôpital de Papineau: 22%

Hôpital de LaSalle: 20%

Hôpital Barrie Memorial: 19%

Hôpital de Rouyn-Noranda: 16%

Hôpital de Montréal pour enfants (CUSM): 15%

Préposés aux bénéficiaires

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec: 37%

Sainte-Justine: 29%

Hôpital de Rouyn-Noranda: 21%

Hôpital de Papineau: 19%

Région de Memphrémagog: 18%

CISSS de la Montérégie-Est: 17%

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke: 16%

Hôpital de Hull: 16%

NDLR: Le taux de roulement se calcule grâce aux embauches et aux départs sur une année, en fonction du nombre total d’employés.

Les données ont été obtenues auprès des CISSS grâce à des demandes d’accès à l’information. Elles datent de 2022, mais certaines sont compilées au cours de l’année financière 2021-2022.