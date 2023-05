Les loteries malchanceuses de la SAQ: les amateurs de plus en plus frustrés

Instaurée en 2021 afin de remplacer le vénérable Courrier Vinicole, la loterie de la SAQ avait comme objectif de démocratiser l’accès aux vins et produits prestigieux tout en facilitant le processus d’achat via la plateforme SAQ.com. Ça paraissait une bonne idée. Sur papier, du moins.

Malgré certaines améliorations apportées récemment par la SAQ , la grogne est toujours bien présente chez les amateurs et les passionnés de vins. J’ai reçu et pris connaissance de nombreux commentaires exprimant leur frustration de ne pas pouvoir mettre la main ne serait-ce que sur une bouteille. Parfois, pour ne pas dire de plus en plus souvent, il est question de vins qu’on pouvait acheter avec une relative facilité dans le passé pour peu qu’on soit à l’affut des nouveaux arrivages. Or, en moussant son système de loterie – ce qui est normal et en ligne avec son objectif de « démocratisation » – la SAQ a intéressé un nombre croissant de participants.

Autrement dit, en faisant miroiter la « chance » de gagner un vin prestigieux, de plus en plus de gens misent sur des vins qu’ils n’auraient jamais pensé acheter auparavant. Le plus beau de l’affaire, c’est que si vous gagnez le vin sur lequel vous avez misé, rien ne vous oblige ensuite à l’acheter. Résultat : les gens misent sur un maximum de vins, ce qui réduit évidemment les probabilités de tirer le vin gagnant.

Il faut savoir que le marché des vins rares et prestigieux est en forte croissance depuis plusieurs années. La pandémie a carrément fait exploser les prix. La demande n’a jamais été aussi forte, si bien que les sites d’encan comme IEGOR au Québec ou Acker et Christie’s aux États-Unis multiplient les ventes (et leurs profits). Or, de plus en plus de vins vendus à la loterie de la SAQ se retrouvent en l’espace de quelques semaines sur ces sites d’enchère, quand ce n’est pas sur des sites de revente illégaux comme le révélait La Presse en début de semaine. Les sites supervisés, c’est parfaitement légal, mais c’est diablement frustrant pour les vrais amateurs et passionnés qui cherchent non pas à faire de l’argent, mais tout simplement à boire et partager ces trésors liquides avec ceux qu’ils aiment.

C’est malheureusement devenu un cercle vicieux qu’il faut casser. Sans revenir à la bonne vieille méthode qui consistait à faire la ligne tôt le matin devant la SAQ Signature, il y a moyen d’améliorer grandement le système d’attribution des vins rares et prestigieux de notre monopole d’État. La solution la plus simple (et la plus efficace) est tout simplement d’obliger les gens à acheter les bouteilles qui pourraient leur être allouées. La perspective de se retrouver avec plusieurs milliers de dollars prélevés directement sur sa carte de crédit devrait refroidir les ardeurs des profiteurs qui veulent jouer le marché.

Personnellement, j’aimerais bien que certains vins soient à nouveau distribués en succursale. Ces dernières sont devenues tristounettes à force d’avoir poussé les amateurs et les passionnés à acheter en ligne – et qui sont tout aussi frustrés de devoir attendre jusqu’à minuit le jeudi devant leur ordinateur à coup de « refresh » d’écran pour mettre possiblement la main sur une bouteille. Ce n’est pas une solution parfaite, mais si vous êtes véritablement motivé pour mettre la main sur un vin rare (et que vous avez consenti aux sacrifices nécessaires pour l’acquérir), le bon vieux présentiel avec une distribution contrôlée par des employés honnêtes et consciencieux de la SAQ qui trouvaient pour un temps un peu plus excitant leur boulot, reste selon moi la manière la plus juste pour une société d’État de distribuer un produit rare.