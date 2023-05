Loire, de toutes les couleurs

La Loire est un long fleuve (plutôt) tranquille. Ses rives, en revanche, grouillent de vie, bouillonnent de dynamisme. Car depuis sa source, dans le Massif central, jusqu’à l’océan Atlantique, le Val de Loire héberge le vignoble le plus diversifié de France. Un paradis pour l’amateur éclairé et éclectique, où le vin se décline dans toutes les couleurs, dans tous les styles et avec une multitude de personnalités, le tout porté à la fois par une histoire séculaire et par la fougue d’une nouvelle génération de vignerons qui repoussent les limites du terroir.

Ma soif est moins grande qu’avant, mais mon affection pour les vins de la Loire reste inaltérée. Je succombe toujours aisément devant la délicate salinité d’un muscadet ou la sobriété élégante d’un bon cabernet franc de Chinon ou de Saumur-Champigny, ou encore pour l’intensité contenue d’un savennières ou la grâce intemporelle d’un vieux vouvray. La tentation est d’autant plus grande que les prix, en général, demeurent accessibles et que les vins vieillissent admirablement bien. Autant de raisons d’en faire provision pour la cave de garde – j’y reviendrai dans une prochaine chronique. D’ici là, cinq vins rouges et blancs à savourer dès maintenant.

Santé !

Henry Marionnet, Touraine 2020, Gamay, Domaine de La Charmoise

France 12 % | 2,3 g/L | ★★1/2 | $1/2 | 18,05 $

Photo courtoisie





Code SAQ : 329532

Au début des années 2000, ce vin rouge de Touraine était l’un des bons gamays (presque) toujours disponibles en succursale. Il était alors devenu un incontournable de mes piques-niques improvisés. L’offre de vins rouges souples et légers à la SAQ a depuis explosé, mais le gamay des Marionnet est resté cher à mon cœur. D’autant que le vin n’a pas changé : juteux, fruité et délicatement poivré, avec de jolis tanins granuleux. Simple et bon, en toute occasion.

Coralie et Damien Delecheneau, Touraine 2021, Ad Libitum

France 14 % | 1,2 g/L | ★★★1/2 | $$1/2 | 25,80 $

Photo courtoisie





Code SAQ : 14093228

Coralie et Damien Delecheneau conduisent leur vignoble en biodynamie et signent un très bon rouge de Touraine, gouleyant et rassasiant de fraîcheur. L’assemblage du 2021 est dominé par le côt (malbec), complété de gamay et de cabernet franc, et le vin est mis en bouteille sans filtration. Le nez dévoile de très jolis parfums de fruits rouges aigrelets ; la bouche est d’abord juteuse en attaque, mais elle ne manque pas de mâche. Un vrai régal avec des grillades et des poivrons grillés.

Vincent Carême, Vouvray 2020, Spring

France 12 % | 3,8 g/L | ★★★ | $$ | 19,90 $

Photo courtoisie





Code SAQ : 13594899

Vincent Carême est un maître du chenin blanc et de la mise en valeur des terroirs de Vouvray. Cette cuvée issue de l’achat de raisins est vinifiée et élevée sans apport boisé et charme immanquablement par sa vitalité et par ses saveurs délicates de fruits blancs et de fleurs blanches. L’acidité fraîche est enrobée par un éle-vage minutieux sur lies. Bien nommé et tout désigné pour le printemps.

Nicolas Grosbois, Chinon 2021, La cuisine de ma mère

France 12,5 % | 1,2 g/L – Biologique | ★★★ | $$ | 19,50 $

Photo courtoisie





Code SAQ : 12782441

Nicolas Grosbois veille avec son frère sur une terre agricole à vocations multiples dans la commune de Panzoult, près de Chinon. En parallèle, il a aussi développé un petit commerce de négoce, pour lequel il achète des raisins bio chez des vignerons locaux. Son 2021 est frais comme un matin de printemps, sans manquer de matière ; construit autour de tanins fins qui soutiennent le fruit jusqu’en fin de bouche. Un très bon cabernet franc tonique et vibrant.

La Pépière, Muscadet-Sèvre Et Maine 2019, Clisson

France 12,5 % | 2,8 g/L – Biodynamie | ★★★★ | $$$ | 32,75 $

Photo courtoisie





Code SAQ : 14915877

La petite révolution du muscadet se poursuit. Et les vignerons de l’appellation Muscadet-Sèvre et Maine continuent d’approfondir la connaissance de leurs terroirs, qui s’expriment de multiples façons, à travers le cépage melon de bourgogne. Ici, dans les sols granitiques de Clisson (le plus méridional des 10 crus communaux du Muscadet), Marc Ollivier et Rémi Branger ont produit un vin blanc intense et vineux, mais surtout incroyablement énergique. Une abondance de fruit, des saveurs mûres, profondes, tirées en finale par des amers qui font saliver. Si vous n’avez pas goûté de muscadet depuis un moment, vous aurez de quoi perdre vos repères. Et vous en redemanderez !

Correct ★

Bon ★★

Très bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher