Marche contre le tramway: les militants croient encore à l’abandon du projet

Des personnalités publiques et politiques qui marcheront ce dimanche pour contrer le projet de tramway à Québec continuent d'affirmer qu'il n'est pas trop tard pour reculer, même si les appels d'offres vont bon train.

Selon Donald Charette, porte-parole de Québec Mérite Mieux, il est encore temps de faire sonner le glas pour ce projet qui n’a pas l’acceptabilité sociale des citoyens de Québec.

« Non, il n’est pas trop tard. Il faut que les gens se mobilisent [...] Tout ce qui a été attribué c’est le contrat du matériel roulant, pis encore là, la pénalité advenant l’annulation du contrat c’est 5 M$ », dit M. Charette ajoutant que cette somme est minime considérant les coûts exorbitants du projet.

Après avoir clamé l’illégalité du projet de tramway ce qui avait rejeté à la cour, Donald Charette poursuit sa cabale.

« Mauvais projet »

« C’est toujours le même message pour nous autres depuis le début : il faut arrêter ce mauvais projet. »

Même discours pour Stéphane Lachance du regroupement Tramway non merci, initiateur de la «marche du respect» qui sera lancée dimanche sur le coup de 13h à l’hôtel de ville de Québec.

Celui-ci pense même que le gouvernement Legault qui subit la grogne dans le projet de troisième lien pourrait être tenté de reculer pour le tramway.

« Il faut lancer un message. C’est une façon de démontrer à la classe politique qu’il y a des gens qui ne sont pas d’accord et qu’il faut en tenir compte », affirme l’ex-candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ).

Revoir le tracé

L’ancienne cheffe de Démocratie Québec Anne Guérette sera de ceux qui prendront la parole avant la marche. Se disant toujours en faveur d’un projet structurant pour Québec, elle maintient que les élus municipaux doivent retourner à la table à dessin.

« Le projet actuel doit absolument être revu. Il est bourré de failles. Notamment, il faut revoir le tracé, analyse Mme Guérette qui s’empresse d’ajouter : et il n’est pas trop tard. »

Celle qui dit s’exprimer à titre de citoyenne engagée et non partisane affirme que les « coûts démesurés » pour le projet devraient sonner l’alarme.

« On pourrait faire beaucoup plus de chemins avec moins d’argent en servant mieux les citoyens », déclare-t-elle.

Le chef du PCQ, Éric Duhaime et la cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, seront aussi de la marche qui vise non seulement à contrer la construction d’un tramway, mais également à dénoncer les promesses « non tenues » de la CAQ.