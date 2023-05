Plongeon: les hommes remontent à la surface après un creux de vague important qui a suivi la retraite d’Alexandre Despatie

Depuis la retraite d’Alexandre Despatie en 2013, les plongeurs canadiens traînent de la patte sur la scène internationale, mais deux jeunes loups tentent de freiner cette descente.

Nathan Zsombor-Murray, de Pointe-Claire, et Rylan Wiens ont franchi un pas important en remportant la médaille de bronze du dernier championnat mondial à Budapest. Ils devenaient le premier duo canadien de l’histoire à se hisser sur le podium au 10m synchro.

«Cette médaille nous a donné beaucoup de confiance et fait réaliser que nous pouvons rivaliser avec les meilleurs au monde lors des plus grandes compétitions internationales, a souligné Zsombor-Murray. Les femmes ont toujours été très fortes et c’est vraiment un honneur de remporter la première médaille chez les hommes depuis la retraite d’Alex. C’est excitant pour le futur de voir que nous sommes les prochains Canadiens.»

Diving Plongeon Canada/Antoine Saito

«Il y a deux ans, je n’aurais pas pensé que nous serions médaillés au mondial aussi rapidement, d’ajouter le plongeur de 20 ans, mais l’objectif est maintenant de remporter une médaille à Paris en 2024.»

Despatie est très heureux de ce retour en force des plongeurs canadiens. «Je ne pensais pas que ça serait aussi long, mais ce n’est pas à tous les cycles olympiques que tu peux compter sur des plongeurs Jennifer (Abel), Emilie (Heymans) et moi même si ça fait bizarre de le dire, a-t-il souligné avec un sourire gêné. Le Canada a un certain bassin de jeunes plongeurs, mais des milliers de fois moins que la Chine. Il sort une perle de temps en temps.»

«C’est le fun de voir le talent avec le changement de génération qui se produit au sein de l’équipe canadienne, de poursuivre le double médaillé olympique. On ne peut pas dire pour le moment si Nathan et Rylan seront champions du monde un jour, mais ils ont déjà un bon niveau et sont capables de rivaliser avec les meilleurs quand ils connaissent une super journée. Quand tu commences à les accumuler, ça devient super encourageant.»

Même s’il connaît Despatie pour le croiser à l’occasion à la piscine, le plongeur de Pointe-Claire avait pour modèle un récent retraité. «Vincent (Riendeau) était mon idole, a-t-il souligné. C’était mon ancien partenaire et je me suis beaucoup inspiré de lui.»

Riendeau a pris sa retraite après les Jeux olympiques de Tokyo où il avait pris le 5e rang au 10m synchro en compagnie de Zsombor-Murray.

La glace est brisée

Despatie partage le point de vue de Zsombor-Murray au sujet de l’importance de vivre un premier bon résultat sur une grande scène. «Une fois que tu réussis une bonne formance à un très haut niveau, tu sais à l’intérieur de toi que tu es capable de le répéter. Une fois que la barrière est traversée, tu te retrouves en terrain connu et tu peux commencer à vivre de belles choses. C’est difficile la première fois. Ça va être beau de les voir aller dans les prochaines années.»

Journée difficile

Zsombor-Murray et Wiens ont connu une journée difficile, aujourd’hui, à l’occasion de la Coupe du monde de Montréal. Après avoir complètement raté leur 5e et avant dernier plongeon, ils ont glissé au 8e rang pour finalement conclure en 7e place.

«On n’a pas d’excuses, a souligné Zsombor-Murray. Ce ne fut pas notre journée. Nous étions déçus après notre 4e plongeon, mais on a continué de se battre. Il y avait un peu plus de pression parce que nous étions à la maison, mais j’aime ça.»