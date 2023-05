Plongeon: Mia Vallée et Pamela Ware décrochent le bronze au 3m synchro de la Coupe du monde de Montréal

À leur première compétition et plongeant ensemble seulement depuis mardi, Mia Vallée et Pamela Ware ont fait les choses en grand, hier, en remportant la médaille de bronze du 3m synchro de la Coupe du monde de Montréal.

Évoluant devant un public conquis à leur cause dont une trentaine de personnes arborant un chandail avec l’inscription Team Mia, les deux Québécoises occupaient le 4e rang après trois plongeons, mais elles ont conclu en force à leurs deux derniers pour devancer les Australiennes par moins d'un point.

Diving Plongeon Canada/Antoine Saito

«Je n’avais aucune idée des pointages, mais je savais que quelque chose de spécial venait de se passer quand j’ai entendu crier les membres de ma famille à notre sortie de l’eau, a raconté Vallée qui plongeait devant ses proches à Montréal pour la première fois depuis 2015. C’est une sensation incroyable de plonger devant ma famille, mais aussi mes amis et les amis de mes parents. Ils seront encore plus nombreux au cours des deux prochains jours.»

Diving Plongeon Canada/Antoine Saito

Vallée n’a pas amorcé la compétition sur le bon pied. Le Canada occupait le 6e rang après le premier plongeon. «J’étais vraiment stressée, a-t-elle reconnu, et j’ai raté mon premier plongeon. Je ne voulais pas décevoir Pam et je craignais qu’elle m’en veuille, mais elle simplement dit de ne pas m’en faire et qu’on passait au prochain plongeon. Je suis vraiment content de plonger avec une fille qui possède une telle expérience.»

Au bord des larmes

Cette médaille de bronze avait une saveur vraiment spéciale pour Ware qui a vécu une année d’enfer après les Jeux olympiques de Tokyo où elle complètement bousillé son dernier plongeon en demi-finale.

Diving Plongeon Canada/Antoine Saito

«J’ai failli pleurer, a-t-elle confié. Je tremblais après notre dernier plongeon en sachant que nous allions remporter une médaille. Je suis tellement heureuse. Je n’ai pas de mots pour exprimer mes sentiments.»

La Coupe du monde de Montréal constitue le grand retour de Ware au plus haut niveau depuis les Jeux de Tokyo. «Je me sentais bien et je n’avais aucun doute, a-t-elle mentionné. Mia a tellement bien plongé au cours de la dernière année et affiche une grande confiance. Elle est toujours de bonne humeur. Ça m’aide beaucoup. J’espère qu’on va plonger ensemble au championnat mondial cet été. Ça va aller de mieux en mieux et je suis excitée par le futur.»

Les Chinoises ont remporté l’or et les Américaines ont mis la main sur l’argent. Vallée et Ware seront de retour en action, ce matin, à l’occasion des préliminaires au 3m. Les finales du 10m synchro féminin et du 3m synchro masculin auront lieu en fin de journée.