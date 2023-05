Pointe-Calumet inondée: «Je tente de retenir mes émotions devant mes enfants»

Une dizaine de maisons sont inondées à Pointe-Calumet et des résidents découragés toujours sur place craignent d’en subir les effets pendant encore plusieurs difficiles semaines.

«Je tente de retenir mes émotions devant mes enfants, mais c’est quelque chose», laisse tomber Jennifer Lachapelle, qui doit revêtir salopette et bottes de pluie pour sortir de chez elle.

Depuis plusieurs jours, une dizaine de maisons aux angles de la 13e Avenue et du boulevard de la Chapelle sont complètement inondées. Si bien que les résidents qui ont été en mesure de demeurer chez eux doivent se couvrir des pieds à la taille pour sortir.

Marianne Langlois

«La dernière fois que c’est arrivé [en 2019], il y a eu de l’eau pendant cinq semaines», mentionne Claude Morin, un résident de Pointe-Calumet qui habite à deux coins de rue du secteur inondé.

Sous un soleil éclatant, Cécile Palarchuk observe de loin sa maison, qui est dorénavant une perte totale.

«J’ai été prise en charge par la Croix-Rouge deux jours, mais je vais devoir déménager», déplore-t-elle.

Certains sinistrés ignorent encore l’aide qui leur sera apportée, d’autres dénoncent déjà le manque de soutien.

«On ne recevra rien, j’ai contacté mon assurance et on ne couvre pas les inondations», souffle Mme Palarchuk.

Marianne langlois/ JdeM

Phénomène amplifié

À quelques mètres de la berge, la cour arrière d’une citoyenne a été complètement engloutie par la montée des eaux.

«Je ne suis pas inquiète, parce que c’est déjà arrivé avant. Mais ce n’est pas drôle pour ceux qui sont touchés», ajoute Denise Vaillancourt, installée à Pointe-Calumet depuis 20 ans.

Malgré tout, un spectacle saisissant se déroule de l’autre côté de sa fenêtre de salon. On peut y voir des frigos, des poubelles, des pneus et des bouts de bois flotter.

Le site attire plusieurs curieux, mais également le jeune Nathan, qui est venu pêcher à l’endroit où des voitures passaient il y a quelques jours à peine.

Marianne Langlois





«J’ai pêché deux achigans cette semaine», laisse tomber le jeune de 12 ans.

La faune profite de la situation alors que des outardes ainsi que des canards nagent entre les maisons et les débris qui flottent.

Le Journal en a profité pour aller faire un tour du côté du Beachclub, mais il n’y a aucune inondation à déclarer sur le site de l’entreprise d’Olivier Primeau.