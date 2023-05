Pourquoi Evgenii Dadonov est-il plus menaçant avec les Stars?

Evgenii Dadonov est méconnaissable depuis que le Canadien l’a envoyé au Texas. Jeudi soir, dans le deuxième match de la série opposant les Stars au Kraken, il a marqué un superbe but en contournant le filet de Philipp Grubauer.

Il s’agissait déjà d’un quatrième but depuis le début des séries éliminatoires pour l’attaquant échangé en retour de Denis Gurianov. Quatre buts! En huit matchs, le Russe est parvenu à égaler le nombre de fois où il a fait bouger les cordages en 50 rencontres de saison régulière dans l’uniforme bleu-blanc-rouge. C’est quand même fascinant.

D’autant plus que cette production soudaine ne peut être attribuable à un rôle nécessairement différent. Bon. Jusqu’ici, il obtient deux minutes et demie de temps de jeu de plus qu’avec Martin St-Louis (16 min 57 s contre 14 min 30 s). Toutefois, son utilisation moyenne en supériorité numérique est pratiquement identique (1 min 43 s à Dallas contre 1 min 34 s à Montréal).

On peut se demander si le style de jeu prôné par Peter DeBoer ne lui convient pas davantage. Pourtant, s’il y a un entraîneur-chef qui donne une certaine latitude offensive à ses joueurs, c’est bien St-Louis. Néanmoins, pour une raison qu’il est possiblement le seul à connaître, Dadonov semble se plaire sous les ordres de DeBoer.

D’ailleurs, il avait connu un premier regain de vie lors de leur première association, en 2021-2022, chez les Golden Knights de Vegas, après un hiver difficile à Ottawa.

Getty Images via AFP

Occasions doublées

Cela dit, selon les données compilées par la firme Sportlogiq, Dadonov aurait de meilleures occasions de marquer avec les Stars.

Tant sur e plan des buts attendus et des tirs de l’enclave que sur celui des occasions de marquer en entrée de zone, c’est le jour et la nuit. On parle au minimum du double dans la majorité des catégories.

Une réalité qui ne serait pas nécessairement attribuable à un effort plus soutenu de sa part. Sportlogiq, la firme consultée par Le Journal, soutient que la meilleure statistique pour quantifier ce paramètre demeure les batailles à un contre un. On parle au minimum du double dans la majorité des catégories.

Or, Dadonov ne remporte pas plus de lutte pour l’obtention de la rondelle dans l’uniforme des Stars qu’il le faisait avec le Canadien. Même que c’est pire (1,13 contre 1,30).

Un travail complémentaire

Par contre, les Stars sont beaucoup plus efficaces que le Tricolore le long des rampes. Depuis le début des séries, ils ont maintenu une moyenne de 33,4 batailles remportées par match, ce qui leur confère le quatrième rang parmi les 16 équipes inscrites aux séries éliminatoires.

À titre comparatif, les joueurs du Canadien, au cours de la saison régulière, en gagnaient, en moyenne, 24,6 (22e rang).

Bref, Dadonov bénéficierait grandement de l’efficacité de ses coéquipiers. Sa stratégie: demeurer en retrait et disponible, confiant que ses coéquipiers vont sortir du coin avec la rondelle.

Cette même stratégie qui lui permet de prendre son élan en zone neutre, alors que ses coéquipiers tentent de se défaire de la pression, d’où ses occasions de marquer en entrée de territoire.

Moyennes par match (rang dans l’équipe)

Avec Montréal | Avec Dallas (en séries)