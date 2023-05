Scène effrayante: un partisan chute des gradins au stade des Phillies

Un partisan des Phillies de Philadelphie a chuté des gradins jusqu’à l’enclos des Red Sox de Boston, vendredi, lors d’un match présenté au Citizens Bank Park.

En fin de première manche, le partisan est passé par-dessus une rampe de sécurité en tentant de saisir une balle lancée vers sa section, à droite du champ centre, selon le réseau NBC.

Parece que se cayó un fan en el bullpen de los RedSox al inicio del juego contra Phillies.



Se veía consciente y de pie unos momentos, se lo llevaron en camilla. pic.twitter.com/XWHpDx9Vdn — Francisco Juárez 🍅⚾ (@iamfrankjuarez) May 5, 2023

Il a causé toute une commotion et un délai dans la rencontre, qui a pu reprendre son cours une dizaine de minutes plus tard. Le partisan a reçu des soins médicaux et a été escorté en civière.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital Thomas Jefferson University.