Tennis: c’est la fin pour Leylah Fernandez à Madrid

Leylah Fernandez a connu un long et fructueux parcours dans le tableau de double du tournoi de Madrid, mais sa route s’est arrêtée vendredi, en demi-finale.

La Québécoise et sa partenaire, l’Américaine Taylor Townsend, ont plié l’échine en trois manches de 6-4, 0-6 et 10-6 face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia et la Biélorusse Victoria Azarenka.

Le duel s’est déroulé en trois temps et n’a finalement duré que 1 h 22 min.

Pas moins de sept bris de service ont été effectués en première manche. Fernandez et Townsend ont toutefois flanché au pire moment tandis qu’elles étaient en possession des balles et tiraient de l'arrière 5-4.

Le deuxième set a été l’affaire des Nord-Américaines. Elles ont remporté les deux tiers des échanges et ont profité de trois des six balles de bris qu’elles se sont offertes pour forcer la tenue d’un bris d’égalité.

Fernandez et sa partenaire se sont toutefois réveillées trop tard pendant cette ultime manche au meilleur de 10 points. Tirant rapidement de l'arrière 6-1, elles sont parvenues à réduire l’écart à deux points, mais ont baissé pavillon dès la première balle de match d’Azarenka et Haddad Maia.

Celles-ci affronteront la puissante paire américaine de Coco Gauff et Jessica Pegula, première tête de série, en grande finale.