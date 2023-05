Un chèque de 375 M$ pour un lanceur d'alerte

Un chèque de 375 millions de dollars. C'est la coquette somme que vient d'obtenir un lanceur d'alerte américain par le chien de garde des marchés financiers américains pour l'avoir aidé à récupérer plus de 5,4 milliards de dollars.

« La taille du montant d'aujourd'hui - le plus élevé de l'histoire de notre programme - incite non seulement les dénonciateurs à fournir des informations précises sur les violations potentielles des lois sur les valeurs mobilières, mais reflète également l'énorme succès de notre programme de dénonciation », s'est félicité par communiqué Gurbir S. Grewal, directeur de la Division de l'application de la Securities and Exchange Commission (SEC).

On ignore de qui il s'agit ni quelle entreprise est concernée.

Au Québec, l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'offre pas de récompense dans son programme de dénonciation, mais promet la confidentialité et l'immunité contre toute poursuite civile.

En Ontario, le chien de garde des marchés financiers a versé plus de 9,3 millions de dollars depuis sept ans, rapporte Finance et Investissement. Ces informations précieuses lui ont permis de recueillir plus de 48 millions de dollars, indique-t-on.

Plus de 5,4 G$ récupérés

Aux États-Unis, dans le cas de la récompense historique de 375 millions de dollars, la SEC, soutient avoir réussi à restituer pas moins de 5,4 milliards de dollars « de gains et d'intérêts mal acquis ».

« Bien que les informations du lanceur d'alerte n'aient pas entraîné l'ouverture de l'enquête de la Commission, leurs informations ont élargi la portée de l'inconduite reprochée », conclut la SEC.

Chez nos voisins du sud, une personne avec des informations crédibles, et non connues, peut recevoir entre 10% à 30% de l'argent récupéré.

Or, d'après Claude Mathieu, professeur titulaire à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke, responsable du diplôme en lutte contre la criminalité financière, la question d'octroyer une récompense ou non aux lanceurs d'alerte fait l'objet de débats ici comme ailleurs.

Fournie par l'Université de Sherbrooke

«Au Royaume-Uni, les autorités anglaises ont décidé de ne pas rémunérer. Selon eux, la qualité des dossiers et des signalements ne change pas les dénonciations, rémunération on non », observe-t-il.

Il ajoute que ce débat existe depuis belle lurette aux États-Unis et que l'on reproche parfois de verser un gros montant à quelques personnes, alors que ces sommes pourraient être utilisées ailleurs.

« Selon moi, ce qui est le plus important est l’accompagnement et le support à offrir aux lanceurs d’alerte, incluant un support juridique et psychologique», conclut celui qui organise une conférence le 11 mai prochain portant sur les signes précurseurs des crimes financiers.

-Avec l'Agence France-Presse