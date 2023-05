Il a mis le feu chez son ex-conjointe: un incendiaire vengeur évite la prison

Un homme des Laurentides qui a mis le feu à la maison de son ex-conjointe par vengeance il y a 4 ans évite une longue peine de détention et s’en tire plutôt avec de la prison dans la collectivité.

« Je ne pense pas que ça reflète la gravité objective et subjective du crime. Ça ne dénonce pas suffisamment la préméditation et la planification derrière le geste », déplore vigoureusement Me Emmanuelle Viau-Smith, procureure de la Couronne.

Cette dernière entend déjà porter en appel la sentence de 30 mois de sursis à la maison imposée à Pascal Lafrenière jeudi, au palais de justice de Saint-Jérôme.

« On étudie actuellement les motifs rendus par le juge [Gilles Garneau], puis on va étudier les options qui s’offrent à nous pour en appeler », indique la procureure.

La poursuite avait plutôt suggéré une peine de quatre ans de pénitencier.

Vu sur caméra

En juillet dernier, l’accusé de 47 ans a été reconnu coupable de menace envers son ex-conjointe, d’introduction dans sa demeure de la rue Boulogne à Saint-Jérôme, et d’incendie criminel.

Lafrenière avait été filmé, avant les faits, en train d’effectuer l’achat d’articles incendiaires dans un magasin à grande surface, selon ce qui a été démontré par la poursuite.

Puis le 1er mars 2019, il s’était ensuite rendu chez son ex pour mettre le feu à sa résidence. Heureusement, personne ne se trouvait à l’intérieur.

Rapidement alertés, les pompiers avaient réussi à maîtriser les flammes. La maison avait tout de même été endommagée.

Sur place, les sapeurs avaient découvert un bidon d’essence et des traces d’accélérant.

Comme Lafrenière avait précédemment menacé sa victime, avec qui il entretient un conflit familial, les autorités l’avaient interpelé le soir-même.

Droits violés

Par ailleurs, le résident de Prévost qui avait été libéré sous conditions tôt dans le processus judiciaire a bénéficié d’une soustraction à sa peine.

Le juge Garneau a donné un crédit de 10 mois à la sentence de Lafrenière car les policiers ont violé ses droits constitutionnels lors de son arrestation, en ne le faisant pas comparaître dans un délai de 24 heures, et en ne lui fournissant pas des vêtements appropriés alors qu’il était détenu.

L’accusé a été acquitté de complot, tout comme son ancien collègue, qui avait été accusé de l’avoir accompagné dans la commission de ce crime.

Important dédommagement

Lafrenière devra néanmoins dédommager pour plus de 233 000 $ la compagnie d’assurances de sa victime, pour les réparations et la relocalisation temporaire.

Il devra aussi se soumettre à une probation de trois ans avec suivi.

Ces additions ne convainquent toutefois pas la poursuite de la justesse de la peine.

« C’est un incendie criminel dans un contexte de violence conjugale, crime motivé par la vengeance sur fond de tensions familiales », martèle Me Viau-Smith.