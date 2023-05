Voici pourquoi les Flames de Calgary suivent de près la série entre le Phoenix et les Mooseheads

Les Flames de Calgary gardent un œil attentif sur la confrontation qui oppose les Mooseheads de Halifax au Phoenix de Sherbrooke, puisque deux de leurs espoirs s’affrontent dans cette demi-finale de la LHJMQ.

Lors du troisième tour au repêchage de la LNH en 2021, la formation albertaine a jeté son dévolu sur l’attaquant du Phoenix Cole Huckins au 77e rang et le défenseur des Mooseheads Cameron Whynot au 89e échelon.

Le recruteur des Flames Patrick Lachance a eu son mot à dire dans ces sélections survenues pendant une saison atypique en raison de la pandémie de la COVID-19. Les équipes des Maritimes étaient demeurées à l’est du pays et les Mooseheads n’avaient pas disputé de rencontres éliminatoires.

« Huckins, je l’avais vu jouer un match en séries, dans la bulle à Shawinigan. Whynot, je n’avais pas eu la chance de le voir jouer en personne. On a regardé beaucoup de vidéo ! On a même repêché un Ontarien, Jack Black, qui n’avait pas joué de la saison », s’est rappelé Lachance.

Photo fournie par les Mooseheads de Halifax, Trevor MacMillan

Malgré tout, le Québécois avait la conviction que ces deux joueurs avaient le potentiel pour atteindre les plus hauts sommets. Deux ans plus tard, il n’a pas changé d’avis.

Avec un choix de premier tour

Blessé et malade, Whynot a pour sa part raté quelques matchs cette saison. Son absence s’est fait sentir chez les Mooseheads, puisque celui qui a fêté ses 20 ans hier joue un rôle important avec ce jeune club.

« On peut l’utiliser à toutes les sauces, en avantage et en désavantage numérique, explique son entraîneur Sylvain Favreau. Il a une bonne vision du jeu, avec et sans la rondelle. Il est plus mature physiquement et s’engage dans des batailles à un contre un. Il est beaucoup plus confiant. »

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Le défenseur de 6 pi et 2 po et 181 lb a toujours été dominant partout où il a patiné. Il a même reçu une dérogation pour évoluer dans le midget AAA en Nouvelle-Écosse un an plus tôt.

« Ç’a toujours été facile pour lui, il n’avait pas besoin d’améliorer son jeu physique pour avoir du succès, soutient Lachance. Mais quand on gravit les échelons, l’entonnoir se referme. On est content de voir qu’il a travaillé sur sa défensive et l’aspect physique. Il sort du coin avec la rondelle. »

Whynot a aussi appris beaucoup en côtoyant un certain Justin Barron, un ancien choix de premier tour de l’Avalanche du Colorado qui a conclu la dernière campagne avec le Canadien.

« Whynot a pris des notes sur Barron, sans avoir le même style, relate le recruteur. Il a vu ce que c’était un défenseur two ways, fiable dans sa zone et qui peut avoir un apport offensif. C’est ce qu’on projette pour lui. »

Nouveau départ

Quant à Huckins, le Titan d’Acadie-Bathurst l’a échangé à Sherbrooke l’été dernier. Le jeune homme du Nouveau-Brunswick n’était pas trop dépaysé, puisqu’il avait déjà étudié au Collège Stanstead, en Estrie.

« Il avait besoin d’un nouveau départ, a mentionné l’entraîneur et directeur général du Phoenix, Stéphane Julien. Un des facteurs qui expliquent notre bonne saison, c’est que des joueurs comme lui nous ont surpris. Cole a réussi à marquer quand ça fonctionnait mieux bien pour nos meilleurs. »

Photo fournie par le Phoenix de Sherbrooke, Vincent L-Rousseau

Le physique de l’emploi

À 6 pi et 3 po et 193 lb, Huckins affectionne le jeu robuste. Il vient de connaître sa meilleure saison avec 28 buts et 58 points en 64 matchs.

Il a passé 79 minutes au cachot et fini avec un différentiel de +33. Depuis le début des séries, il a récolté neuf points en 12 parties.

« Un ailier de puissance avec un gros gabarit, ça ne court pas les rues, assure Lachance. Il n’a pas peur d’aller dans les zones restreintes. Il amène une identité différente et ça enlève de la pression sur d’autres joueurs qui mènent la charge match après match. »