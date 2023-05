CAMPEAU née GIROUX

Germaine



Au CISSS des Laurentides, à Lachute, le 2 mai 2023, est décédée à l'âge de 84 ans, Madame Germaine Giroux, épouse de feu Raymond Campeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Manon Bigras), feu Sylvain, Dominique et Patrick, les enfants de sa famille d'accueil Nicole Giroux, Claudette Ambeault, Joyce Mundy, Diane Mundy et Suzanne Mundy, ses petits-enfants Cédric, Jossia, Roseline, Jérémie et Hugo, ses treize arrière-petits-enfants, ses soeurs Denise, Yolande, Fleur-de-Mai, Marie-Andrée, Cécile et Louise (Denis Brunet), son frère Laurier (Cécile Malette), sa belle-soeur Agathe Campeau, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le vendredi 12 mai 2023 de 18 h à 21 h au :Les funérailles auront lieu le samedi 13 mai 2023 à 11 h en l'église de Saint-Philippe d'Argenteuil, 231 route du Canton, Brownsburg-Chatham (Qc) J8G 1R5. La famille sera présente à compter de 10 h, directement à l'église, afin de recevoir vos condoléances.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil.