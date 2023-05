CYR, Maurice J.



Maurice Cyr est décédé le 21 avril 2023 suite à une brève maladie. Il était à 1 mois de son 91e anniversaire de naissance. Il est décédé paisiblement à son domicile à Saint-Lambert, Québec. Elaine son épouse depuis 61 ans, ainsi que ses enfants étaient alors à ses côtés.La famille accueillera les amis et les membres de la famille élargie à l'église St-Thomas d'Aquin à Saint-Lambert le samedi 20 mai 2023 à 10h30, suivi par le service funéraire à 11h.Maurice est né à Prince Albert en Saskatchewan le 20 mai 1932. Il était l'aîné de 8 frères et soeurs. Il a excellé à l'école en remportant une médaille du Gouverneur Général du Canada pour ses résultats.Il a débuté sa carrière à titre de Comptable Agréé à North Battleford en Saskatchewan. Il a par la suite été recruté par Touche Ross à Montréal où il est devenu un des plus jeunes associés. En 1980 il s'est joint à Locweld, devenant président en 1990 jusqu'au moment de sa retraite en 2003.Maurice laisse dans le deuil Elaine son épouse, ses enfants Denise (Gordon Rowe), Deanne et Michael (Karine Boily), et ses sept petits-enfants, Alex Rowe, Claudia Rowe, Adam Swatton, Erin Swatton, Audrey Cyr, William Cyr et Caleb Cyr. Il est précédé par son fils David Cyr.La famille tient à sincèrement remercier le CLSC Samuel de Champlain pour leur soutien, compassion et conseils dans ses moments difficiles.Au lieu de fleurs, veuillez considérer faire un don à l'organisme de charité de votre choix.