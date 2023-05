MILLAIRE, Rhéal



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Rhéal Millaire, le 24 avril 2023, à l'âge de 87 ans. Il était le fils de feu Marie-Jeanne Benoit et de feu Roméo Millaire. Régine Binette Millaire, sa femme, est décédée en janvier 2022. Il laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie (David Veilleux) et Jean-François (Magali) et ses petits-enfants Simon, Éloi, Camille, Antoine et Vincent.Prédécédé par ses frères Lucien (Madeleine) et Robert (Nicole), il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs Denise (Gaétan), Jean (Gertrude), Gilberte (Ivanhoe), Guy (Josée), Thérèse (Doug), Pierre (Françoise) et Marcel (Elizabeth), ainsi que les frères et soeurs de Régine, Robert (Lise), feu Gilles, Diane, Yves (Monique) et Joëlle, et de nombreux neveux, nièces et amis.Prêtre de 1961 à 1968, Rhéal a ensuite travaillé au Collège de Maisonneuve jusqu'en 1974 puis s'est consacré à l'ébénisterie. Créateur de meubles uniques, inventeur humble, adepte du réemploi avant l'heure, bon samaritain, il aura laissé sa marque dans de nombreuses maisons et dans le coeur de bien des gens. Un homme bon nous a quittés; nous lui souhaitons d'avoir rejoint les étoiles qu'il a tant aimé observer.Une célébration aura lieu en sa mémoire le dimanche 21 mai 2023, de 13h à 17h, à la9480, RUE NOTRE-DAME ESTMONTRÉAL