MARTEL, Lisette

(née Robidoux)



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Lisette Robidoux, épouse de feu Rolland Martel, survenu le 19 mars 2023 à l'âge de 86 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (André) et Pierre (Michelle), ses petits-enfants : Karine (Patrick), Jonathan et Maude (Yannick), ses arrière-petits-enfants ainsi que son neveu Maxim. Elle sera regrettée par sa soeur Micheline ainsi que de par de nombreux autres parents et amis.Les évènements ont eu lieu dans l'intimité de la famille.