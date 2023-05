LEBLANC, Yvon



À Repentigny, le 22 avril 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé Yvon Leblanc. Il rejoint sa soeur Rita, son frère René et son beau-frère Charles Arsenault.Yvon était retraité de la Ville de Montréal (1953-1985), oeuvrant sous le régime du maire Jean Drapeau. Prêté à maintes reprises au Comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO) en tant que directeur-adjoint pendant 7 ans. Il a été président d'élections tant aux municipales et qu'aux scolaires et a aussi été sur le Comité Organisateur de sélection de Directeur de Scrutin pour le Gouvernement provincial même après sa retraite. On peut dire qu'il a eu une carrière formidable, comme il le disait si bien sans prétention, puisque ses réalisations étaient des plus remarquables de sa génération, en tenant compte des années où il a oeuvré hors ville de Montréal. Il a aussi a été impliqué dans plusieurs sports.Il laisse dans le deuil son épouse Gysèle L'Heureux, son fils Claude (Lucie Chalifour), sa fille Isabelle, son petit-fils Maxime (Sarah Arsenault), sa petite-fille Arianne (Philip Narbonne), sa soeur Jacqueline (feu Gérard Dombrosky), son frère Jacques (Céline Laramée), ses beaux-frères et ses belles-soeurs Carmen Dionne, Roger L'Heureux (Denise Laporte), Jean-Marc L'Heureux, Marcel L'Heureux (Nicole Bernier), Jean-Luc L'Heureux (feu Suzie Bernier) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 mai 2023 de 10h30 à 13h30 au6700 RUE BEAUBIEN ESTMONTRÉALSuivra une liturgie de la Parole à 13h30 en la chapelle du complexe.Des remerciements tout particuliers aux ressources intermédiaires Le Faubourg, Repentigny, et au CHSLD Émile McDuff Le groupe santé Arbec.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.