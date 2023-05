CORRIVEAU, Gilles



À Laval, le 1er mai 2023, est décédé à l'âge de 90 ans, Monsieur Gilles Corriveau, époux de feu de Madame Françoise Boisvert.Il laisse dans le deuil son amie Janine Poitras (Éric, Isabelle, Simon et ses petits-enfants), ses fils Yves (Josée) et Denis (Gisèle), sa petite-fille Audrey (Mathieu) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 mai 2023 de 12h à 15h àSi vous le désirez, au lieu des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.