36 000 billets vendus en six heures pour les Remparts: «C'est magique ce qu'on vit» - Patrick Roy

Les Remparts ont écoulé les quelque 36 000 billets disponibles au Centre Vidéotron pour les deux premiers matchs de la finale de la LHJMQ en seulement six heures, vendredi. Si Patrick Roy ne se dit pas surpris de l'engouement des fans de Québec, il qualifie toutefois de «magique» ce que son équipe vit ce printemps.

«J'admire ce que les gens font pour nous présentement», s'est réjoui l'entraîneur-chef des Diables rouges, samedi, après l'entraînement de sa troupe.

Roy ne se souvient pas d'avoir vu pareil engouement pour les Remparts depuis ses débuts derrière le banc de l'équipe, il y a près de 20 ans.

«L'année de la Coupe Memorial [en 2006], il y avait vraiment une énergie très forte, souligne-t-il. Mais là, si je rencontre des gens dans la rue et ils me demandent si je pense qu'on va gagner, ils veulent connaître la suite... C'est le fun de voir la réaction du public.»

Comme dans la LNH

Lorsqu'il est configuré pour une partie de hockey, ce sont 18 259 spectateurs que peut accueillir le Centre Vidéotron.

Cela signifie qu'avant même de connaître l'identité de l'autre équipe finaliste - les Mooseheads de Halifax et le Phoenix de Sherbrooke étaient à égalité 2 à 2 dans leur série, vendredi -, les Remparts auront pulvérisé l'ancienne marque pour un match des séries de la LHJMQ.

En 1983, le Junior de Verdun, qui disputait alors ses matchs au Forum de Montréal, avait écoulé 17 860 billets pour la première rencontre de la finale face aux Chevaliers de Longueuil.

«Mais je ne devrais même pas être surpris parce qu'on a toujours eu un public fantatisque et des gens qui nous supportent», a ajouté l'entraîneur-chef.

«Ça va être une ambiance de la Ligue nationale», pointe pour sa part l'attaquant Zachary Bolduc, qui se fait évidemment demander des billets par ses proches.

«Ça fait deux ans qu'on travaille, qu'on s'enfarge, qu'on se relève et c'est le fun de savoir que Québec est derrière nous», sourit-il.

Prêts à attaquer le défi

Et Bolduc assure aussi que ses coéquipiers et lui sont concentrés afin de donner aux partisans le spectacle qu'ils méritent, vendredi et samedi soir, lorsque s'amorcera la finale de ligue.

«Tous les boys aussi on est là. On est tous à la même place mentalement et on veut tous la même chose. On est prêt à attaquer le défi qui s'en vient.»

▶ Blessé dans le deuxième match de la série face aux Olympiques de Gatineau, la pièce angulaire de la défensive des Remparts, Nicolas Savoie, a patiné en solitaire samedi avant l'entraînement de l'équipe. Charle Truchon et Thomas Darcy ont sauté leur tour, à l'instar de l'attaquant Daniel Agostino. Patrick Roy n'avait pas de détails à donner au sujet de leur état de santé.