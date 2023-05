BERTHELET, Philippe



À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 3 mai 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Philippe Berthelet, époux de madame Jeannine Côté.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Sylvie, Aline (François), Johanne (Bernard), Linda et Maryse, ses petits-enfants Bruno (Roger), Maude (Michaël), Philippe (Kelly), Gabriel (Joannie) et Emy, ses arrière-petits-enfants Charlie, Antoine et Kelyane, ses frères et sœurs Lucille, Gisèle, Pierre, Marie-Paule (Pierrot) et Luc (Nancy), ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces, en particulier Réal (Andrée) et Christian (Manon) ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682 |le vendredi 12 mai de 13h à 17h, suivi des funérailles à 17h en la chapelle du complexe.À sa mémoire, des dons à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal peuvent être versés.