GIGUÈRE, Gilles



Gilles Giguère, né à Québec le 26 juin 1946, nous a quittés subitement à Montréal le 14 avril 2023. Il était l'époux de feu Renée Dussault et le fils de feu Cécile Dennie et feu Fernand Giguère.Il laisse dans le deuil sa fille Ève, le conjoint de celle-ci, Bertrand-Xavier Asselin, et ses petits-fils Hugues, Charles et Philippe. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs : Louise, son époux Michael Woods et leurs filles Élisabeth et Anne; Paul, son épouse Carole Laroche et leurs enfants Julie, Simon, Vincent, Rachel et Louis; feu Dominique; feu Anne, son conjoint Jean-Yves Lemieux; Marthe, son époux André Piette et leurs enfants Jeanne et Blaise; son beau-frère Jean Dussault, son épouse Charlotte Paquet et leurs enfants Philippe, Catherine et Hélène, ainsi que de nombreux autres parents, amis et anciens collègues.La famille recevra les condoléances aux résidences funéraires5610, RUE SHERBROOKE OUESTMONTRÉALle samedi 13 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le dimanche 14 mai de 9h à 11h. Une cérémonie d'adieu sera célébrée à 11h le dimanche 14 mai, au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM par l'entremise de leur site web :https://fondationduchum.com/