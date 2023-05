VIAU, Denis



À Montréal, le 4 mai 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Denis Viau. Il était l'époux de Madame Lyse Manseau Viau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Robert (Chantal) et son adorable petite-fille Marilou. Il laisse également dans le deuil sa soeur Nicole, sa belle-soeur Nicole (Louis), son filleul François, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 11 mai 2023 de 18h à 21h à notre succursale :