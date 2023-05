VAILLANCOURT, Jean



À Saint-Jérôme, le 25 avril 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Jean Vaillancourt, époux de Madame Claudette Généreux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Élaine (Art), François (Jennifer), Patrice (Gisèle) et Jean Jr (Carole), ses neuf petits-enfants, ses seize arrière-petits-enfants, sa soeur Soeur Claire Vaillancourt, sa belle-soeur, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le lundi 15 mai 2023, de 10h30 à 11h30 à la chapelle du complexe funéraire :Un hommage à sa vie aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation du Parkinson ou à une fondation de votre choix, en mémoire de Jean.