DUFOUR, Mélina



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Mélina Dufour, survenu le 19 avril 2023, à l'âge de 89 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Rosaire L'Ecuyer.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Pierre (Mireille) et Manon; ses petits-enfants, Pier-Olivier (Geneviève), Jean-Philippe (Véro) et Louis-Simon; ses arrière-petits-enfants, Simon-Olivier, Anaïs, Éloise et Mathéo; sa soeur Blanche et son frère Réal (Jeanne D'Arc), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 mai de 9 h à 12 h à laUne cérémonie sera célébrée à 12 h en la chapelle de la résidence. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration, via leVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Montréal.https://www.jedonneenligne.org/socalzh/DIM/La famille tient à remercier l'équipe des soins du CHSLD Légaré de Montréal.