TREMBLAY, Francine



C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de notre soeur Francine le 25 avril 2023 au Royal-Victoria (CUSM-Glen) des suites d'un cancer.Francine laisse dans le deuil, ses frères et soeurs : Nicole (Jean-Pierre Guindon), François (Chantal Laforte), Lorraine (Louis Larochelle), Lucie (Pierre Boisvert), Sylvie (Paul Plante) ainsi que ses belles-soeurs : Hélène Perron (feu Pierre Tremblay) et France Lavoie (feu Jean-Marie Tremblay). Sans oublier tous ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 mai 2023 à l'Église des Saints-Anges-de-Lachine, 1400, boul. St-Joseph à Lachine de 9h à 10h suivi d'une célébration religieuse de 10h à 11h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.www.jjcardinal.ca