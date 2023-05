ISABEL (née Michaud), Clarisse



Après un combat sans relâche. C'est avec émotion et une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Clarisse Isabel.Elle est partie paisiblement entourée des siens à l'hôpital Cité de la Santé, Laval, le 21 mars 2023, à l'âge de 87 ans.Elle rejoint son tendre époux, Benoît Isabel. Elle laisse sur cette Terre son conjoint Marius, ses enfants adorés : Bernard (Francine), Sylvain, Hélène (Alain), Guy et Nathalie (Pierre); ses petits-enfants bien-aimés : Martin, Luc, Éric (Cindy) Olivier (Érika) et Audrey (Marc-André); ses arrière-petits-trésors : Érika, Félicia, Jonathan, Zak, Anaé, Nicolai et Henri; ses frères, soeurs, cousins, cousines, parents et amis.Famille et amis sont invités à se joindre à nous pour une courte cérémonie, retrouvailles et un léger goûter, le 8 jeudi juin 2023, de 13h à 17h au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière deNos sincères remerciements au personnel de l'hôpital Cité de la Santé, Laval pour les bons soins prodigués.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation du Cancer du Sein ou à la Société Alzheimer, serait apprécié.