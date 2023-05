ROUILLIER, Denis



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Denis Rouillier le 29 avril 2023.Il laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Marcel Alexander), Michel (Micheline Maheu) et André (Johanne Cyr), ses petits-enfants Sébastien, Gabriel, Maxime et Guillaume, ses arrière-petits-enfants Constance et Benjamin ainsi que son frère Gilles Rouillier et son beau-frère René Fortier (Denise Rouillier).La famille tient à remercier le personnel du Centre Marcelle Ferron pour son accompagnement chaleureux et réconfortant notamment les infirmières.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-sud ou à Parkinson Québec.La famille recevra les condoléances le jeudi 11 mai 2023 de 13h à 17h et de 18h30 à 21h30 et le vendredi 12 mai à compter de 9h à505 BOULEVARD CURÉ POIRIERLONGUEUILUne cérémonie de la Parole sera célébrée le vendredi 12 mai à 10h30 à la chapelle.