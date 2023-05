LACOURSE, Marie-Paule



À Longueuil, le 26 avril 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée paisiblement Mme Marie-Paule Lacourse, épouse de M. Salvatore Stoia.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Christian (Mylène Joly), ses deux petites-filles Anaïs et Catherine, son frère Yvon (Noëlline Landry), son beau-frère Mario (Lise Guimond), sa belle-soeur Anne-Marie (Eduardo Discenza), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 20 mai de 10h à 13h au salon de :7679 BOUL. TASCHEREAU, BROSSARD450 463-1900Les funérailles seront célébrées ce même samedi 20 mai, à 13h30 en l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, 5819 avenue Auteuil, Brossard.La famille tient à remercier le personnel du département de neurologie et des soins palliatifs de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur accompagnement.Merci également à l'équipe du soutien à domicile du CLSC Samuel-de-Champlain.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société Alzheimer.