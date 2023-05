LAPOINTE, Marcel



À Laval, le vendredi 14 avril 2023 est décédé, à l'âge de 94 ans, Marcel Lapointe, époux de feu Jacqueline D'Amour.Il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Luc), Diane (Georges), Pierre (Lyne) et Jacques (Diane); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 14 mai 2023 de 13h à 16h, suivi des funérailles au même endroit.