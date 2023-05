À la Caisse, c’est grosses primes, petit rendement

Les gestionnaires de portefeuille de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) sont-ils à la hauteur des généreuses primes qu’on leur verse ? Je vous invite à tirer votre propre conclusion à la suite des faits suivants.

Alors que la Caisse de dépôt et placement perdait en 2022 la somme astronomique de 25 milliards de dollars, elle a récompensé ses employés en leur versant 193 millions de dollars en bonis à titre de « rémunération variable », dont 11 millions $ à ses six hauts dirigeants.

Pour justifier l’ampleur de ces gros bonis, la Caisse a insisté sur le fait que le calcul de ladite « rémunération variable n’est pas que sur 2022, mais sur 5 ans » de rendement global. Et, ajoute-t-on, de « valeur ajoutée », c’est-à-dire l’écart entre le rendement de la Caisse et son indice de référence.

Plus vous êtes haut dans la hiérarchie, comme c’est le cas pour le PDG Charles Emond et ses cinq collègues de la haute direction, plus la composante du rendement global et de la valeur ajoutée compte dans le calcul des primes (bonis) à verser.

Comparaison

Pour « apprécier » à sa juste hauteur le rendement des gestionnaires de portefeuille de la Caisse, rien de mieux que de les comparer à ceux des trois autres grandes caisses canadiennes, soit TEACHER’S (régime de pension des enseignants ontariens), OMERS (régime de pension des employés municipaux ontariens), Investissements RPC (caisse du Régime de pension du Canada).

De ces quatre grandes caisses de retraite publiques au Canada, c’est notre Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) qui affiche, en date du 31 décembre 2022, la plus faible performance, et ce, pour toutes les périodes allant sur 1 an, 3 ans et 5 ans.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, en voici la preuve.

Sur un an

Pendant que notre CDPQ bouclait l’année 2022 avec une baisse de 5,6 %, TEACHER’S terminait l’année avec un gain de 4,0 % et OMERS avec 4,2 % de rendement annuel. On s’entend qu’il s’agit ici d’un méchant écart de rendement !

Pour sa part, Investissement RPC a affiché pour les quatre trimestres de 2022 une baisse de 5,0 %, faisant légèrement mieux que la CDPQ. Mais attention, l’écart en faveur du RPC va royalement augmenter avec les années.

Sur 3 ans

Le rendement annualisé de notre CDPQ s’élève à 4,85 %. Pendant cette même période de trois ans (2020, 2021, 2022), OMERS affiche un rendement annuel composé de 5,45 %.

Loin devant la CDPQ, on retrouve Investissement RPC avec 6,66 % de rendement annualisé et TEACHER’S avec 7,86 %.

Sur 5 ans

Encore là, notre CDPQ se fait battre par les trois autres grandes caisses canadiennes.

Pour cette période de 5 ans (2018 à 2022), la CDPQ a rapporté un rendement annualisé de 5,8 %. C’est 3/10 de point de pourcentage de moins que le rendement annualisé de 6,1 % affiché par OMERS.

Mais là où la performance relative de la CDPQ fait pitié, c’est lorsqu’on la compare à celle de deux autres grandes caisses. TEACHER’S a enrichi ses déposants avec un rendement annuel composé de 7,3 %. C’est 1,5 point de pourcentage de plus par année que le rendement de la CDPQ.

Et l’écart est encore plus grand avec Investissements RPC qui affiche un rendement annualisé de 8,1 % sur 5 ans. On parle ici d’un écart annualisé de 2,3 points de pourcentage.

« Sur cinq ans, indique-t-on dans le Rapport annuel 2022, la CDPQ a produit des résultats de placement de 91,8 milliards grâce à un rendement annualisé de 5,8 %. »

On jase... Si la CDPQ avait obtenu le rendement de ses pairs, les résultats de placement sur 5 ans auraient potentiellement grimpé de 25 milliards avec le rendement de TEACHER’S (7,3 %) ou de 36 milliards avec celui de Investissements RPC (8,1 %). Avec le rendement d’OMERS (6,1 %), on parle de 5 milliards additionnels.

Emond et sa valeur ajoutée

Lors de son témoignage devant la Commission des finances publiques, Charles Emond a affirmé que la composante du rendement global sur 5 ans dans le calcul de sa rémunération variable ne l’avait pas avantagé, au contraire. Étant à la tête de la CDPQ depuis trois ans, il se dit responsable de la presque totalité des 17,9 milliards de dollars de la valeur ajoutée des cinq ans en question.

M. Emond laisse ainsi entendre que sa rémunération variable (bonis) de 3,58 millions de dollars en 2022 aurait été supérieure si on avait tenu compte de ses 3 ans à titre de PDG au lieu des 5 ans de rendement global.

Quand Emond parle de « sa » valeur ajoutée, c’est évidemment par rapport à l’indice de référence auquel la CDPQ se compare.

Si la Caisse de dépôt et placement du Québec avait utilisé les indices de référence d’OMERS ou de TEACHER’S, il n’y en aurait pas eu de valeur ajoutée, loin de là. (Je ne peux comparer avec le RPC, faute d’avoir leurs indices de référence.)

Pour le terme de 1 an, la CDPQ avait pour indice de référence - 8,3 %, à comparer à un indice de référence de + 7,2 % pour OMERS et de + 2,3 % pour TEACHER’S.

Concernant l’indice de référence sur 3 ans, celui de la CDPQ affiche un rendement annualisé de 3,49 %, ce qui est nettement inférieur au rendement de 6,9 % de l’indice de référence d’OMERS et au rendement de 7,2 % de TEACHER’S.

Et sur 5 ans, la CDPQ a comme indice de référence un rendement annuel composé de 4,90 %, comparativement à 7,1 % pour OMERS et 6,8 % pour TEACHER’S.

Une comparaison peu flatteuse pour la Caisse

Rendement annualisé au 31 décembre 2022