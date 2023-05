RIVET, Thérèse (née Lavigne)



À Montréal, le 28 avril 2023 est décédée Mme Thérèse Lavigne Rivet à l'âge de 95 ans, épouse de feu Robert Rivet.Elle laisse dans le deuil ses filles Chantal (Michel Lapierre), Marie-Josée (Christian Lapointe), Caroline (Sylvain Tétreault), ses petits-enfants Guillaume Lapointe (Marie-Chanel Perrault), Valérie Lapointe (Guillaume Munger), Martine et Marie-Michèle Lapierre, ses 5 arrière-petits-enfants, ses frères feu Camille, Guy et Claude, ses soeurs Denise, Monique et Michelle, leurs conjoint(es) ainsi que plusieurs parents et amis(es).La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 12 mai 2023 de 13h à 18h. Une liturgie de la Parole aura lieu au même endroit à 17h.Au lieu des fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié.