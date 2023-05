BERNIQUÉ, Gaétan



À Verdun, le 2 mai 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Gaétan Berniqué, époux de feu Françoise Stabile.Il laisse dans le deuil sa conjointe Monique Bonin, ses filles Josée (Marc-André) et Anik, ses petits-enfants Virgynie, Antoine, Andréa et Zachary, ainsi que Mylène (Jean), Karelle et Clarence. Il laisse également dans le deuil sa soeur Nicole (Guy), ses frères Yvon (Suzanne) et Raymond, ainsi que plusieurs nièces, neveux et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 mai 2023 de 14h30 à 17h30 au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu ce même jour à 17h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital de Verdun serait apprécié en sa mémoire.