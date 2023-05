NORMANDEAU, Gaëtan



C'est avec un immense regret que nous vous faisons part du décès de Monsieur Gaëtan Normandeau, décédé le 7 février 2023 à l'âge de 83 ans.Gaëtan laisse dans le deuil son épouse Marie-Marthe Sénécal, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, neveux et nièces.Un remerciement spécial au personnel du CLSC et du Manoir des Îles de Vaudreuil-Dorion pour tous les excellents soins prodigués.La cérémonie aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 14 heures au cimetière Très-Sainte-Trinité situé au 309 rue Valois à Vaudreuil-Dorion. Parents et amis sont invités par la suite à se rassembler au sous-sol de l'Église Très-Sainte-Trinité au 145 Avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion.