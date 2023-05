Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Nouveaux frissons

Ghostface est de retour. Et il est dans une forme spectaculaire. Moins de deux mois après sa sortie en salle, les fans d’épouvante peuvent désormais (re)voir Frissons VI sur Club illico. Dans ce nouveau volet de la saga culte, le célèbre tueur au masque blanc quitte les confins de Woodsboro, traquant les sœurs Sam et Tara Carpenter jusque dans la Grosse pomme. Le résultat est brutal, haletant et franchement réussi, en plus d’avoir été tourné à Montréal l’été dernier. Bref, du grand cinéma d’horreur, désormais accessible depuis le confort de nos salons.

► Où : Sur Club illico

— Bruno Lapointe

Beauté partagée

Il existe peu de choses plus belles que de lire les confidences échangées entre deux personnes passionnées, semblant portées par un même souffle. Le grand Robert Lalonde et le « jeune » écrivain Jonathan Harnois nous offrent un superbe cadeau : en nous laissant lire les échanges épistolaires qu’ils ont partagés pendant une année marquée par la pandémie. Le grand thème de leurs savoureux échanges ? L’écriture, évidemment, mais aussi la vieillesse, l’amour, la mort, la beauté de la passation du savoir et l’amitié véritable qui se forge, au-delà des âges.

► Livre : Tu me rappelles un souffle, un livre de Robert Lalonde et Jonathan Harnois, Correspondance Boréal

— Sarah-Émilie Nault