Amitiés toxiques: quand l’amitié atteint ses limites

Avoir des amis est utile dans la vie, c’est un support émotionnel, d’entraide et de valorisation. Mais l’amitié peut parfois être à double tranchant, et se révéler toxique quand les attentes ne sont pas identiques des deux bords.

Stéphanie et Laurence se sont rencontrées à la rentrée de leur première année d’université. «On a commencé à discuter ensemble à la fin d’un cours d’anglais, et on ne s’est plus quittés, a raconté Laurence, 25 ans. Stéphanie est une fille très intense, qui demande beaucoup d’attention. Volubile et enjouée, elle avait aussi des côtés plus sombres. Le rire et les larmes n’étaient jamais très loin.»

Au fil des mois, Laurence a senti que leur relation commençait à déraper. «Je ne sais pas si c’était de la jalousie, mais Stéphanie avait toujours quelque chose qui n’allait pas. Elle m’appelait régulièrement en pleurs et je prenais ma voiture pour la rejoindre chez elle pour lui remonter le moral. J’avais parfois l’impression qu’elle était seule au monde et que je devais m’occuper d’elle. Je passais ainsi beaucoup de temps avec elle, sans pouvoir voir mon copain ou mes autres amis.»

D’ailleurs, quand Laurence ne répondait pas ou disait qu’elle avait autre chose, son amie n’hésitait pas à bouder et à ne plus lui donner de nouvelles pendant plusieurs jours. «Mon copain a commencé à m’ouvrir les yeux. Petit à petit, je me suis rendu compte qu’elle essayait de m’enfermer dans une relation exclusive, elle m’empêchait de faire ce que je voulais. On se voyait à l’université, le soir et toutes les fins de semaine.»

Au fur et à mesure de sa prise de conscience que cette relation était toxique pour elle, Laurence a commencé à ne plus répondre à tous les messages de Stéphanie, à ne plus voler à son secours lorsqu’elle lui laissait des messages en pleurs. «J’ai finalement décidé de changer de champs d’études, car le programme dans lequel j’étais inscrite avec elle ne me correspondait pas vraiment. Stéphanie l’a très mal pris et, du jour au lendemain, elle a arrêté de me parler, de m’appeler et de me texter. Elle m’a même supprimé de ses amis Facebook. J’ai trouvé ça dur et injuste.»

Étrangement, même si Laurence savait que cette relation ne menait à rien, elle a vécu une sorte de peine d’amitié. «C’est fou, car je savais que cette amitié allait prendre fin, mais le fait que ça vienne d’elle, ça m’a enfermé dans une spirale. J’avais du mal à sortir de son emprise, car j’y pensais tout le temps.» Laurence était heureusement bien entourée et des vacances avec son amoureux lui ont permis de passer à autre chose.

Relation à sens unique

Sylvain et Annie se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Français d’origine tous les deux, la connexion est forte. «On a commencé à se voir régulièrement pour aller prendre un verre et manger ensemble, mon conjoint, elle et moi, a détaillé Sylvain en entrevue. Elle était célibataire, en manque d’amour. Elle vivait seule dans un petit appartement et son propriétaire n’était pas forcément gentil avec elle.» Sylvain s’investit dans cette relation amicale en invitant régulièrement Annie à souper ou en week-end au chalet. «C’était une relation à sens unique. Ensuite, elle a commencé à avoir soi-disant des problèmes de santé. Parfois, elle était coeliaque, d’autres fois elle avait le côlon irritable. Elle ne pouvait pas manger tel truc un jour, puis c’était autre chose la semaine suivante. Elle buvait juste du vin rouge un mois, et juste du vin blanc le mois suivant.» Bien entendu, les menus devaient être adaptés à sa condition qui changeait régulièrement.

«Je gagnais bien ma vie, mais elle ne participait jamais aux frais. Elle n’a jamais fait de cadeaux à mon conjoint ou à moi. À un moment donné, j’ai réalisé qu’elle ne m’apportait rien dans la vie, qu’elle était davantage devenue un boulet.» Sylvain a mis un terme à cette relation en annulant sa présence à la fête d’anniversaire d’Annie à la dernière minute, alors qu’il devait apporter le champagne. Il n’a plus jamais répondu à ses appels.

Se sortir d’une amitié toxique

Dans une amitié, comme une relation amoureuse, il faut mettre ses limites et les exprimer. Si vous vous sentez souvent rabaissé, que la communication est difficile, il faut en parler avec l’autre, et ne pas se laisser étouffer.

Il est souvent difficile de se détacher d’une personne que l’on a aimée, et que l’on aime parfois encore, mais le but est de prendre du temps pour vous. Faites ce dont vous avez réellement envie. Enfin, évitez de fréquenter les endroits où vous pourriez rencontrer votre amie, et essayez de fréquenter de nouvelles personnes.