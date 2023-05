MORIN, Mireille



À Montréal, le vendredi 21 avril 2023, à l'âge de 70 ans, est décédée Mireille Morin, fille de feu Adrien Morin et de feu Yvonne Marceau.Prédécédée par ses frères Rémi, Marcel et Clément (Johanne), elle laisse dans le deuil ses frères Jean (Rachelle), Gilbert (Johanne), Bertrand (Chantal) et Hervé (feu Diane), sa soeur Claire (Joël), ses neveux et ses nièces Claudia, Katy, Nicolas, Bertrand Jr., Gabrielle, Sébastien et Camille ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 12 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 13 mai de 9h à 10h30 au :147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 13 mai à 11h en l'église de Saint-Eustache (123 rue Saint-Louis, Saint-Eustache, QC).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.