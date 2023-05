DESJARDINS, Léopold



À Montréal, le samedi 29 avril 2023 est décédé, à l'âge de, Léopold Desjardins, époux de feu Eva Poirier.Il laisse dans le deuil ses filles Louise (Mike) et France (Yvon); ses petits-enfants Chloé, Samuel et Daphné; son frère Gaston, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 11 mai 2023 de 10h à 12h30, suivi des funérailles à la chapelle du complexe.Des dons à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal section psychiatrie seraient appréciés.https://fondationhscm.org/fhscm-1/don-en-ligne/je-donne-a-la-sante-mentale-108/personal