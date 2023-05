BÉLANGER, Lucien



À Montréal, le 24 mars 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur Lucien Bélanger, époux de Madame Huguette Paulhus.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Christian ainsi que son conjoint Pierre Martin, son frère Fernand Bélanger et son épouse Gisele Michaud, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 12 mai 2023 à midi en l'église Sainte-Marguerite-Bourgeoys située au 286 rue Elgar, Verdun, QC, H3E 1C9.