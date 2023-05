Bien démarrer son barbecue

Lors des sorties de pêche, le barbecue est de plus en plus populaire pour la préparation des repas. Voici des conseils pour préparer la première utilisation. À la base, préparez quelques serviettes, une brosse, un seau, de l’eau et du savon ou encore une solution de nettoyage dégraissante. Il faut éviter un nettoyeur pour four, qui est corrosif et peut endommager les pièces du barbecue. Durant le nettoyage, prenez bien soin d’inspecter les pièces externes et internes pour vous assurer qu’elles ne sont pas endommagées ou défectueuses. La vérification du tube Venturi s’impose, ce sont les tubes qui vont du brûleur jusqu’aux vannes de contrôle de votre appareil. Il ne doit pas y avoir de fuites ou de fissures afin d’éviter les risques d’incendie. Tout au long de la saison, si on veut tirer une performance maximale de son appareil, il faut effectuer un entretien rapide afin d’éviter l’accumulation de graisse et de débris de cuisson.

