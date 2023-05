VALLÉE, Serge



C'est avec beaucoup de chagrin que je vous fais part du décès de mon mari, mon compagnon de vie des quarante-trois dernières années, Serge Vallée, le 14 avril 2023. Après une trop longue maladie, malgré le courage et la ténacité.Il laisse dans le deuil et la peine sa fille unique Julie (Stéphane), ses petits-enfants Xavier et Sarah-Maude, sa belle-soeur Carole, sa nièce Geneviève (Eve), son neveu François (Caroline) leurs deux filles Gabrielle et Charlie, parents et amis.Selon ses souhaits un hommage dans l'intimité lui sera rendu dignement et à la hauteur de ce qu'il représentait pour nous.