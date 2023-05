TURBIDE, Jean



Jean Turbide est décédé le 21 avril 2023, à Saint-Eustache, entouré de ses proches. Originaire des Îles-de-la-Madelaine, il avait 79 ans. Jean a travaillé comme directeur de projets durant plus de 30 ans à la Banque de Montréal. C'était un homme généreux et dévoué, tant avec ses proches qu'au travail. Sa famille et ses amis sont profondément affectés par son départ inattendu.Il laisse dans le deuil son épouse June, ses fils Philippe et Richard, sa belle-fille Marylène, ses petits-enfants Camille, Laurent et Mariane, ses frères et soeurs Fulgence, Marie, Rosalie, Bernadette et Alice, sa belle-soeur Sally et son mari Michael, ainsi que de nombreux parents et amis.Nous vous invitons à célébrer la vie de Jean le dimanche 21 mai 2023 de 13h à 16h au :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.