JUTRAS-SPÉNARD, Monique



À Montréal, le 14 avril 2023, est décédée Monique Jutras-Spénard à l'âge de 89 ans, elle retrouve son époux Jean-Maurice Spénard.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants, Johanne Spénard (Ken Pastor) et Jean-Raymond Spénard (Catherine Lamarre), ses 4 petits-enfants Michael (Gabrielle), Élisabeth (Ryan), David (Laurence) et Sarah (Charles) et également son frère Maurice (Pierrette Véronneau) et ses belles-soeurs Jacqueline, Raymonde et Solange ainsi que ses nièces et neveux et de nombreux et précieux ami(e)s.Monique a été une personne formidable. Femme sportive, passionnée de ski, pratiquant le golf et la planche à voile, elle s'implique beaucoup auprès de ses petits-enfants, leur apprenant même les rudiments de la planche à voile. Elle laisse une marque indélébile de bienveillance et de générosité. Soulignons son dévouement, son intégrité, son humour et le support qu'elle a apporté à plusieurs de ses proches. Elle repose maintenant en paix et veille sur nous.La famille recevra les condoléances le samedi 13 mai 2023 de 10h à 12h et une célébration suivra au complexe funéraire :Un don à la mémoire de Monique Jutras-Spénard est suggéré aux Soins Palliatifs de la Fondation du CHUM de Montréal :https://www.jedonneenligne.org/fondationduchum/DIM/Par la poste : Fondation du CHUM, 465 rue McGill, bureau 800, Montréal, Québec, H2Y 2H1Par téléphone : 514-890-8077, option # 1 / 1-866-DON-CHUM (366-2486)