Centre de services des Découvreurs: le personnel de soutien subit de la violence de la part des élèves

Dans les écoles du centre de services des Découvreurs, à Québec, près de 60% des employés de soutien qui travaillent auprès d’élèves à besoins particuliers ont subi de la violence scolaire au cours des six derniers mois, selon un sondage réalisé par le syndicat qui les représente.

Il s’agit principalement d’éducatrices spécialisées qui se font pincer, donner des coups, tirer les cheveux ou lancer des objets, indique son président, Stéphane Rostin-Magnin.

«Souvent, le centre de services hésite à parler de violence quand l’enfant est jeune ou lorsqu’il a un diagnostic. Mais pour nous, ça devrait être tolérance zéro», affirme-t-il.

Le phénomène est en augmentation en raison du manque de ressources causé par la pénurie de main-d’œuvre et les contrecoups de la pandémie, ajoute-t-il.

«On est face à des enfants qui ont des troubles beaucoup plus jeunes, qui ne sont pas encore diagnostiqués, mais on voit aussi de plus en plus de violence dans les classes régulières», affirme M. Rostin-Magnin.

Au service de garde aussi

La violence est aussi présente chez les éducatrices en service de garde: selon le même coup de sonde, près de 30% d’entre elles déclarent avoir subi des agressions physiques au cours des six derniers mois.

Une éducatrice en service de garde, qui a demandé l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler aux médias, raconte subir de la violence verbale ou physique deux ou trois fois par jour de la part des enfants de son groupe d’âge préscolaire.

«Il y a souvent des coups de pied, des insultes, des objets lancés... Ce sont de petits gestes, mais ça devient récurrent et que ce ne soit pas pris en charge, c’est beaucoup de stress. On s’épuise», dit-elle.

La fatigue est bien palpable

Les élèves qui ont droit à de l’accompagnement individualisé en classe n’ont aucune aide additionnelle une fois rendus au service de garde, lorsque la cloche a sonné.

«Les services ne suivent pas», déplore Stéphane Rostin-Magnin, qui souligne que la fatigue est bien palpable dans les rangs du personnel scolaire.

«À toutes les semaines, j’ai au moins un membre qui m’appelle pour me demander comment on fait pour démissionner ou prendre une année sans solde», dit-il.

Le portrait au centre de services des Découvreurs est semblable à ce que l’on retrouve dans l’ensemble de la province, indique de son côté Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (CSN).

«On voit que notre personnel est à bout, fatigué. Pour la violence, le personnel aimerait tellement avoir du temps pour faire de la prévention, mais les techniciens en éducation spécialisée font juste éteindre des feux, ils gèrent la crise et passe au suivant. C’est vraiment un cercle vicieux.»