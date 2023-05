Crues printanières: une armée de bénévoles à la rescousse des sinistrés de Baie-Saint-Paul

À Baie-Saint-Paul, région qui a été particulièrement touchée par les crues printanières, des bénévoles viennent en aide aux sinistrés.

Pour l’heure du dîner, quelques restaurants du coin ont préparé de la nourriture pour les sinistrés et pour les bénévoles.

Grâce au groupe Facebook «Corvée de nettoyage – Inondations BSP», plus de 800 personnes se sont mobilisées pour donner un coup de main.

«Nous on a la boucherie Ferme Lamarre dans le centre commercial. On a fermé de 10h à 14h pour être capable de faire dîner aux sinistrés.»

«On a des amis, notre chef exécutif de cuisine est un sinistré. Il a un gîte avec son conjoint et c’est une perte totale. On essaie de les aider. C’était émotif cette semaine. On a décidé d’offrir un repas pour 130 – 150 personnes.»

«Ça fait deux jours qu’on se promène un peu partout pour aider les gens.»

«Il y avait un monsieur qui pleurait ce matin. Il attendait du monde, de l’aide, donc il était content qu’on arrive.»

Depuis les derniers jours, c’est une communauté entière qui met la main à la pâte.

Si vous souhaitez aider les citoyens de Baie-Saint-Paul, le maire rappelle que vous pouvez vous inscrire via la page Facebook de la Ville.