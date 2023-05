SMITH-DEVINE, Mildred



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mildred Smith-Devine le 22 mars 2023, à l'âge de 88 ans. Elle était une mère, une épouse, une grand-mère et une arrière-grand-mère bien-aimée qui manquera profondément à tous ceux qui l'ont connue.Mildred était l'épouse aimante d'Edwin Smith et la mère attentionnée de Derek, Mark et Steven (Elizabeth). Elle était également une grand-mère chérie pour Samantha, Meggie, Melissa, Sean, Matthiew ainsi qu'une arrière-grand-mère pour Alexi, Arriela, Maddox, Emma et Dylan. Elle laisse également dans le deuil son frère Robert Devine (Betty Devine), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Mildred a été précédée dans la mort par ses parents Mae et William Devine, ses beaux-parents Nellie et Edwin Smith, ses frères et soeurs Joan et Pat McBrian, Robin Devine, John et Joyce Smith, et Brian Smith.Un service en mémoire de Mildred sera organisé le 26 mai 2023, au1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONTLe service débutera à 11h, suivi de l'inhumation de ses cendres et d'une réception.