DAGENAIS (née JASMIN)

Pauline



À Montréal, le 22 avril 2023, s'est éteinte paisiblement Mme Pauline Dagenais, à l'âge de 92 ans.Elle rejoint son époux bien-aimé Jean-Paul Dagenais (Popole) ainsi que ses soeurs Henriette Hamel, Emma Morel, et sa nièce Diane.Elle laisse dans le deuil sa soeur Rachelle Émond, sa belle-soeur Pauline Goulet, son beau-frère Marcel Morel, sa nièce Lise, ses neveux François, André, Sylvain, Michel, Denis, Robert, Sylvain et Alain, sa filleule Lucie, et leurs conjoint(e)s, ainsi que de nombreux petites-nièces et petits-neveux, parents et amis très chers.Après plus de 40 années à l'emploi de la compagnie Economical, Pauline s'était retirée du monde de l'assurance après y avoir mené une très brillante carrière.Pauline, qui toute sa vie fut surnommée amoureusement et simplement " Tante ", était une personne très appréciée de tous et chacun, sans exception, qui regretteront sa gentillesse et sa générosité proverbiales.Nous tenons à remercier chaleureusement Mme Maryse Chouinard et son équipe, de la Résidence Ora, pour leur bienveillance envers " Pauline la fine " !La famille vous accueillera le vendredi 12 mai, de 11 h à 13 h 30, à :Les funérailles seront célébrées ce jour même en l'église Saint-Sylvain (750, boul. Saint-Sylvain, Laval, H7E 2X3), à 14 h. Une mise en terre suivra au cimetière Sainte-Rose-de-Lima, à Laval.Parents et amis peuvent également traduire leur sympathie par des dons à la Fondation Gracia.