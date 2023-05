ARSENAULT, Ephrem



À Ormstown, le 30 avril 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé Monsieur Ephrem Arsenault, époux depuis 71 ans de Hélène Dionne Arsenault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Luis), Maurice, Jean-Pierre (Lyse) et Serge, ses petits-enfants Marie-Ève, Jonathan, Sébastien, Sylvianne et Lucas, ses arrière-petites-filles Lyli-Rose, Esther, Kim et Sam, sa soeur Marie-Laure ainsi que plusieurs parents et amis. Il rejoint son fils Michel qui l'a précédé.La famille recevra les condoléances le samedi 13 mai 2023 de 10h à 16h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 13 mai 2023 à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD d'Ormstown pour leur soutien et les bons soins prodigués.